أمازون ويب سيرفسيز تواجه أعطالًا في الطاقة والاتصال في الإمارات والبحرين

قالت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وحدة الخدمات السحابية التابعة لشركة أمازون، إن مراكز بياناتها السحابية في البحرين والإمارات واجهت مشكلات في الطاقة والاتصال يوم الاثنين، وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية الانتقامية التي استهدفت مطارات وموانئ ومناطق سكنية في منطقة الخليج العربي.

وأضافت الشركة، عبر صفحة الحالة الخاصة بها، إن منطقتين تابعتين ل”أمازون ويب سيرفيسز” في الإمارات، وهما مجموعات من مراكز البيانات، كانتا من دون طاقة.

كانت “أمازون ويب سيرفيسز” قالت يوم الأحد إن الإمدادات الكهربائية المغذية لمركز البيانات التابع لها في الإمارات انقطعت مؤقتًا بعد أن اصطدمت أجسام بالمنشأة، مما تسبب في حدوث شرارات واندلاع حريق.

وقالت أمازون ويب سيرفسيز: “يمكننا تأكيد أن مشكلة محلية في الطاقة أثرت على منطقة توافر أخرى” في الإمارات.

ويشير موقع الشركة على الإنترنت إلى أن “منطقة التوافر” تتكون من مركز بيانات فعلي واحد أو أكثر متصلة ببعضها. وهذه المناطق مواقع منفصلة ومعزولة داخل كل منطقة تابعة لأمازون ويب سيرفسيز.

وكانت وحدة الحوسبة السحابية قد أفادت في وقت سابق يوم الاثنين بحدوث بعض التعافي في المنطقة، لكنها تطلب الآن من العملاء الاعتماد على خدماتها في مناطق أخرى، مضيفة أن التعافي كان من المتوقع أن يستغرق “عدة ساعات”.

ولم تؤكد الشركة أو تنفِ، عند سؤالها في وقت سابق، ما إذا كان الحادث في الإمارات مرتبطًا بالضربات الإيرانية.

وقالت أمازون ويب سيرفسيز إنها واجهت أيضًا مشكلات طاقة محلية في إحدى مناطقها في البحرين.

