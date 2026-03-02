“إكس” تسجل أعلى معدل استخدام بتاريخها مع تصاعد الحرب على إيران

أعلن إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”، أن المنصة سجّلت أعلى معدل استخدام في تاريخها، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وجاء إعلان ماسك ردًا على منشور لـ نيكيتا بير، رئيس المنتج في إكس، قال فيه إن المنصة شهدت “أكبر يوم في تاريخها”. وأكد ماسك في تعليقه أن الاستخدام المسجل يُعد الأعلى منذ إطلاق المنصة، في إشارة إلى الارتفاع غير المسبوق في معدلات التفاعل والمشاهدة.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تطورات عسكرية حادة، عقب هجمات جوية أميركية–إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران يومي 28 فبراير و1 مارس 2026. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بمقتل المرشد علي خامنئي في غارة استهدفت مجمعًا قياديًا في طهران، إلى جانب عدد من كبار القادة العسكريين.

في المقابل، أعلنت إيران إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تدمير مئات المنصات الصاروخية الإيرانية. كما أعلن البنتاغون مقتل ثلاثة جنود أميركيين خلال العمليات، في أول خسائر بشرية أميركية منذ بدء التصعيد.

وشهدت منصة إكس تدفقًا مكثفًا للمحتوى اللحظي، شمل مقاطع فيديو من مواقع القصف، وتحليلات عسكرية، وتصريحات رسمية، إضافة إلى نقاشات مباشرة عبر خاصية “المساحات” (Spaces). وأشارت بيانات التفاعل إلى أن الاستخدام تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

ويرى مراقبون أن المنصة عززت موقعها كمصدر رئيسي للأخبار العاجلة خلال الأزمات الكبرى، في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الفورية، خاصة في أوقات التصعيد العسكري وعدم الاستقرار الإقليمي.

وتتزامن هذه التطورات مع مخاوف من اتساع نطاق المواجهة، واحتمال تأثر أسواق الطاقة العالمية، في ظل الحديث عن تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط.

