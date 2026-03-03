زيارة تفقدية لوزير البني التحتية لسير اعمال التأهيل بمحطة مياه المزموم بولاية سنار

قام وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية سنار، المهندس حافظ بله إبراهيم، يرافقه مدير الإدارة الهندسية بالولاية، بزيارة تفقدية إلى منطقة ود النيل للوقوف على سير العمل في إعادة تأهيل طلمبات محطة مياه المزموم على النيل الأزرق.

ووجّه الوزير خلال الزيارة بضرورة الإسراع في استكمال توصيل التيار الكهربائي، لضمان تشغيل الطلمبات في أقرب وقت ممكن والبدء فوراً في عمليات التأهيل، خاصة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المنطقة عقب تدمير محطة المياه، ما أدى إلى انقطاع الإمداد المائي عن المواطنين بمحلية الدالي والمزموم.

وأوضح المهندس المقيم أن الفرق الفنية تبذل جهوداً متواصلة لإعادة الخدمة، مشيراً إلى العمل على تركيب طلمبات إسعافية كحل مؤقت لمعالجة الأزمة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمحطة.

كما أفاد مسؤولون بالمحطة بأن العمل يجري بوتيرة متسارعة، حيث تم تحسين الخط الكهربائي وتحويله إلى الخط القديم لتأمين التغذية الكهربائية، إلى جانب الشروع في إنشاء المساطب وتجهيز الموقع للتركيب النهائي.

ومن المتوقع أن تعود محطة مياه المزموم للعمل خلال الأسابيع المقبلة، لتسهم بشكل مباشر في إنهاء أزمة المياه بالمنطقة.

وأشار المسؤولون إلى أن المشروع يتطلب معالجة متكاملة للنظام بأكمله، بما في ذلك صيانة المولدات التي تعرضت للتلف.

وأكد الوزير التزام حكومة ولاية سنار بالتعاون مع الجهات الفنية والشركات المحلية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.

