رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعم حكومة الأمل لمشروع الجزيرة

جدد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس حرص حكومة الأمل على دعم وتطوير مشروع الجزيرة، باعتباره عماد الزراعة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالخرطوم محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى، الذي أوضح في تصريح صحفي أنه أطلع رئيس الوزراء على مجمل الأداء بالمشروع، خاصة ما يتعلق بالموسم الصيفي المنصرم والموسم الشتوي، إلى جانب مطلوبات الموسم الزراعي المقبل.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تناول قضية أسعار القمح، مؤكداً أهمية عقد جلسات مع الجهات الممولة لتحديد سعر مجزٍ يحقق مصلحة المزارعين ويشجع على التوسع في الإنتاج.

وأضاف أن النقاش تطرق كذلك إلى الترتيبات والاستعدادات للموسم الزراعي القادم، والمعينات الضرورية التي تسهم في دعم مسيرة المشروع وتعزيز إنتاجيته.

ونوه محافظ مشروع الجزيرة إلى أن رئيس الوزراء وعد بزيارة المشروع في القريب العاجل.

سونا