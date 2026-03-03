والي سنار يؤكد أن مخرج الولاية من أزماتها يكمن في الإنتاج الزراعي

أكد والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد ان مخرج ولاية سنار من أزماتها يكمن في الزراعة مبينا أن الزراعة تعتبر من أولويات حكومة ولايته موجها بإتباع التقانة وتكثيف الإرشاد الزراعي من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية .

ووجه والي سنار لدى وقوفه اليوم على سير العمل بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وجه بتسريع وتيرة إدخال مشروع أم مرحي في الموسم الزراعي ومعالجة تحدياته، مثمنا الجهود التي تقوم بها الوزارة .

وقال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالإنابة بولاية سنار مهندس على شيخ إدريس ان الوزارة تبذل جهود كبيرة للإستعداد المبكر للموسم الزراعي وقال ان ولاية سنار غنية بمواردها خاصة الزراعية بكل قطاعاتها وتحتاج للتفجير مؤكدا ان تأهيل المشاريع المروية من أولويات الوزارة .

فيما قدم مدير التخطيط والمعلومات بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس عاطف يوسف تنويرا عن مشروعات الوزارة المضمنة في ميزانية المشاريع الاتحادية ومن ضمنها صيانة عدد من البيارات وتأهيل سوق الصادر بكل من ود النيل وسنار .

فيما قدم منسق الأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس محمد صديق شرحا مفصلا عن موقف تشغيل مشروع أم مرحي الزراعي مؤكدا متابعتهم للشركة المستثمرة حتى يدخل المشروع مرحلة الإنتاج .

سونا