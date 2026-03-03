والي النيل الأبيض يستقبل قافلة الزاد الطبية للهيئة الشبابية للاعمار والتعافي لولاية جنوب كردفان

استقبل الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض وعدد من أعضاء حكومة الولاية اليوم بامانة الحكومة بربك قافلة الزاد والسند الطبية العلاجية والتي تسيرها الهيئة الشبابية للاعمار والتعافي الوطني لولاية جنوب كردفان بمشاركة عدد من ولايات البلاد من بينها ولاية النيل الأبيض، تحت شعار ” كل اجزائه لنا وطن” ، بتشريف البروفيسور احمد ادم احمد وزير الشباب والرياصة والفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض، ورعاية البروفيسور كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء والتي اشتملت علي مواد إيواء وكساء ومعينات طبية وعلاجية في إطار جهود الهيئة لتعزيز دور الشباب في دعم القوات المسلحة والمواطنين المتاثرين بالحرب في مدينتي كادقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان

واشاد والي ولاية النيل الأبيض بجهود الهيئة الشبابية في معركة الكرامة واسناد الولايات التي تاثرت بالحرب ، واعتبر هذه القافلة دفعة قوية لاسناد القوات المسلحة للانتصارات الكبيرة في المحاور المختلفة والتي تعكس الدور الريادي للشباب في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته ، واكد دعم حكومة الولاية لكل الجهود التي تسهم في تعزيز الاستقرار والامن والتنمية بكافة ربوع البلاد

اشار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالنيل الأبيض الأستاذ عزالدين البلوله ان القافلة تمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني وتعتبر خطوة مهمة في تمكين الشباب من أداء رسالتهم الوطنية وتعكس مشاركات الهيئة في حرب الكرامة وبرامج التعمير والبناء تحقيقا لشعار ” يد تعمر ويد تحمل السلاح ”

قال الاستاذ مزمل هاشم رئيس الهيئة الشبابية للاعمار والتعافي الوطني الاتحادي ان الهيئة بدأت مشاريع اعادة الاعمار في عدد من ولايات البلاد واليوم تدشن محور التعافي الوطني في اطار الدعم الإنساني في ولايات نهر النيل الخرطوم والجزيرة ومن ضمنها هذه القافلة لولاية جنوب كردفان

من جانبه قال رئيس الهيئة الشبابية للاعمار والتعافي الوطني بالنيل الأبيض الأستاذ وليد مهدي إن النيل الأبيض فخورة بان تكون محطة لهذه القافلة التي تؤكد استمرار العمل الشبابي سلما وحربا في برامج التعمير و التعافي الوطني جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة و المجتمعات المتأثرة بالحرب.

سونا