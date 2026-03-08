نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

علق الفنان حمادة هلال، على منشور للفنانة ياسمين عبد العزيز، بشأن المسلسل الأعلى مشاهدة على منصة Shahid في مصر خلال موسم دراما رمضان، باعتبارها رقم 1، بينما مسلسل المداح احتل المرتبة الثالثة.

وكتب حمادة هلال عبر الاستوري بحسابه على انستجرام: “الله يبارك فيكي يا ياسمين الحمد لله على نعمة الستر”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت عبر حسابها صورة تُظهر قائمة ترتيب بعض الأعمال الدرامية على المنصة، مشيرة إلى أن مسلسلها «وننسى اللي كان» يتصدر القائمة، بينما جاء مسلسل «الست موناليزا» ضمن المراكز المتقدمة. وحرصت في تعليقها على تهنئة صناع الأعمال الأخرى، مؤكدة أن جميع المسلسلات المشاركة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم.

من جانبه، ردّ محمد سامي على المنشور بتعليق اتسم بطابع ساخر، حيث بارك لـ ياسمين على تصدّر مسلسلها «وننسى اللي كان» للقائمة قائلاً: “اللّٰه يبارك فيكي يا ياسو، أخيرا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين كنتى فين من أول رمضان يا غالية ، عارف أن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان بس النصيب بقى ساعات”.

صدى البلد