رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تصريحات الفنانة مي عمر بعد عتابها لها بسبب الإشارة إليها في منشور يتعلق بترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال موسم دراما رمضان.

عتاب مي عمر وياسمين عبد العزيز

وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر استوري علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:”ربنا يرحم والدك يا مي ويصبرك خالص التعازي بس بصراحة استغربت العتاب لأن وقت ما كنت أنا في المستشفى بين الحياة والموت ووقت ما توفى والدي السنة اللي فاتت ما وصلنيش منكم سؤال ولا حتى رسالة وسامي أصلا هو اللي بدأ الكلام هنا بستوري عن النجاح والترتيب وأنا رديت بنفس الروح”.

وكانت قد خرجت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وردت على تصريحات ياسمين عبدالعزيز في سباق الفنانين حول المسلسل الذي حاز على الأعلي مشاهدة من الجماهير.

وقالت مي عمر في ردها: بصراحة كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي، مش في بوست ترتيب المسلسلات، عموما شكرا، ربنا ما يوريكي أحزان.

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

وخرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته “الست موناليزا” مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل “وننسى اللي كان” على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: “صورة يمكنك سماعها”

صدى البلد