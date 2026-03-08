روضة الحاج: إن نحن أوغلتْ بنا نزعةُ الصلصالِ فاسترْ عُيوبَنا ويا ربُّ عامِلنَا بما أنتَ أهله وجُدْ يا عظيمَ الجودِ

ثقافة وفنون
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”:
ويا ربُّ
قلبي كلما ارتاعَ خيفةً
تلوتُ له(قُلْ يا عبادي)
ليسكُنا!
و(لا تقنطوا)
تحنو على الروحِ كلَّما
ترصَّدها التقصيرُ والحزنُ والعنا
فيا واسعَ الرحماتِ
إن نحن أوغلتْ
بنا نزعةُ الصلصالِ فاسترْ عُيوبَنا
ويا ربُّ عامِلنَا بما أنتَ أهله
وجُدْ يا عظيمَ الجودِ
واغفر ذنوبَنا
وقوفاً على أبوابِ عفوِكَ سُجَّداً
فإن لم تُجِرنَا يا رحيمُ
فمَنْ لنا!
رصد – “النيلين”