“حالتها تحسنت”.. زوج مي عز الدين يكشف جديداً عن وضعها

بعد تحسن حالتها الصحية، خرجت الممثلة المصرية مي عز الدين من المستشفى، لتواصل العلاج في منزلها إثر خضوعها لعملية جراحية مؤخراً.

فقد أعلن زوجها الدكتور أحمد تيمور عبر حسابه في “Instagram”، مساء أمس السبت، أن “مي خرجت من المستشفى والحمد لله”، مضيفاً أنها ستكمل العلاج في المنزل.

كما أعرب عن شكره لكل الدعوات التي تقاطرت على زوجته، ولكل من اطمأن عليها وساندها.

عملية في الأمعاء

وكانت عز الدين خضعت لعملية جراحية دقيقة في الأمعاء والمعدة، بعد انتشار كثيف للصديد في منطقة البطن، مما أدى إلى التصاقات وضغط على الحوض، وتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً.

فيما قضت الفنانة عدة أيام في العناية المركزة تحت المراقبة الدقيقة قبل استقرار حالتها والسماح لها بالخروج من قبل اللجنة الطبية.

وكان زوجها الذي عقد القران عليها في نوفمبر 2025، المصدر الأساسي لنقل أخبارها الصحية، حيث طمأن الجمهور مراراً حول حالتها.

يذكر أن الممثلة كانت غابت عن سباق دراما رمضان 2026 بعد انسحاب مسلسلها “قبل وبعد” من المنافسة.

فيما كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي عُرض في رمضان 2025، وشاركها بطولته آسر ياسين ودياب وأشرف عبدالباقي.

العربيه نت