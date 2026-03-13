صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل احتجاز مادورو في زنزانة انفرادية

أفادت صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو محتجز في الحبس الانفرادي التأديبي داخل أحد السجون في الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة، فقد قامت السلطات الأمريكية باختطاف مادورو في الثالث من يناير، ثم نقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز احتياطي في منطقة بروكلين.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن مادورو وضع في زنزانة الحبس الانفرادي التأديبي، حيث لا يسمح للسجناء هناك بمغادرة زنازينهم سوى 3 مرات أسبوعيا، لمدة ساعة واحدة فقط، ويكونون خلالها مكبلين بالأيدي والأرجل وتحت حراسة مشددة من اثنين من المراقبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن صوت مادورو يسمع ليلا من داخل زنزانته، وهو يتحدث بالإسبانية بصوت عال، معربا عن استيائه مما وصفه بالاختطاف وسوء المعاملة التي يتعرض لها.

وتابعت الصحيفة أن مادورو وزوجته تقدما بطلب لعقد زيارة قنصلية مع ممثلين عن فنزويلا، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة وأمرت بتأمينه، حيث تمت الزيارة بالفعل في الثلاثين من يناير.

ويأتي هذا التطور في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية ضد فنزويلا فجر الثالث من يناير، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قبل نقلهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

كما أدت الغارات التي استهدفت العاصمة كراكاس ومناطق أخرى إلى سقوط ضحايا، حيث أعلنت السلطات الفنزويلية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عدد مماثل بجروح، بينهم عسكريون ومدنيون.

المصدر: صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية

روسيا اليوم