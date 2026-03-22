رئيس الهيئة السودانية لتمكين الشباب يدعو إلى المساهمة في جهود الإعمار

دعا الدكتور جلال حامد، رئيس الهيئة السودانية لتمكين الشباب، الشباب السوداني إلى الاضطلاع بدورهم الوطني الفاعل خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في جهود الإعمار والتنمية الوطنية.

وأكد في تصريح ل(سونا) على أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح العمل الجماعي، مشدداً على أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل السودان وتحقيق تطلعاته نحو التقدم والازدهار.

وتقدم رئيس الهيئة السودانية لتمكين الشباب، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، وكافة أبناء الشعب السوداني، لا سيما فئة الشباب، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الدكتور جلال حامد عن أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على السودان بالأمن والاستقرار والرخاء.