نجاة الفنان بلة ود الأشبة من هجوم مسلح في البطانة شرق الخرطوم

أفلت الفنان بلة ود الأشبة من محاولة استهداف مسلحين له في منطقة البطانة شرق الخرطوم، بعد تعرض سيارته لإطلاق نار أثناء قيادته لها.

وقال ود الأشبة في تسجيل مصوّر نشره على صفحته إن مجهولين فتحوا النار على مركبته من طراز “بوكس”، موضحًا أن الطلقات أصابت جسم السيارة دون أن يتعرض لأي إصابة. وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالمركبة كانت محدودة.

وأوضح الفنان أنه كان يقود السيارة بمفرده لحظة الهجوم، مؤكدًا أنه لم يكن برفقته أحد سوى سلاحه الشخصي. ولم يذكر تفاصيل إضافية حول هوية المهاجمين أو اتجاه فرارهم.

