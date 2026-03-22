القنوات الناقلة موعد مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي بث مباشر اليوم

يخوض الهلال السوداني مباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد على ملعب أماهورو في كيغالي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1–1.

ويدخل الهلال المواجهة بأفضلية نسبية بعد تسجيله خارج ملعبه، إذ تقدم في مباراة الذهاب قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. وعاد الفريق مباشرة إلى كيغالي عبر رحلة خاصة لبدء التحضيرات، مع اعتماد الجهاز الفني على أغلب عناصره الأساسية باستثناء ستيفن إيبويلا وصلاح الدين عادل الموقوفين.

وأكد المدرب لورينتسو ريجيكامب أن فريقه يركز على الفوز دون الاعتماد على نتيجة الذهاب، مشيراً إلى أن غياب إيبويلا لن يؤثر على التشكيلة بعد تجهيز بديله. وقال في المؤتمر الصحافي إن الهلال وصل إلى مستوى جيد من الجاهزية البدنية والفنية، لكنه شدد على ضرورة التعامل بجدية مع المباراة لأن فرص التأهل ما زالت مفتوحة للطرفين.

