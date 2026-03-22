مدير المركز القومي لأمراض القلب يتفقد مركز ايلا لأمراض القلب والقسطرة بالبحر الأحمر

تفقد مدير عام المركز القومي للقلب البروفيسور صلاح الباشا مركز د٠محمد ايلا للقلب والقسطرة ببورتسودان في إطار الزيارات الاشرافية لمراكز أمراض القلب بعدد من الولايات ، للوقوف على سير العمل بالمركز وتقديم معايدة عيد الفطر المبارك لمدير المركز والكوادر الطبية والصحية والوقوف على أوضاع المركز ، بعد أن شهد المركز طفرة في تقديم الخدمات العلاجية المتميزة وإجراء عدد من العمليات التي بلغت اكثر من 200 عملية منذ افتتاح المركز حتي اليوم والتي اسهمت في توطين العلاج بولاية البحر الاحمر دون الحاجة للعلاج خارج الولاية.

واستمع لشرح واف لجملة من التحديات التي تواجه العمل وتتطلب تدخل الوزارة، كما تم تقديم تنوير مفصل حول الوضع الفني للمركز والاحتياجات المطلوبة ومناقشة خطة العمل المتكاملة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية لقيام المركز بدورة الحيوي في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات وتعزيز الشراكات مع الجهات الرسمية والمنظمات والمجتمع .

وأشار مدير عام المركز القومي للقلب البروفيسور صلاح الباشا الي استمرار خدمات القسطرة العلاجية وجراحة القلب بفضل دعم وزارة الصحة الاتحادية خلال 12 حزمة مجانية .

ووعد بإكمال كل نواقص المركز من اجهزة ومعدات طبية.

واشاد بدور الكوادر العاملة بالمركز وجهودها الفاعلة التي اثمرت العديد من الإنجازات.

سونا