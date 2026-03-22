غرفة طوارئ العيد بالخرطوم تؤكد تواصل حملات إصحاح البيئة والنظافة ومكافحة نواقل الأمراض

كشفت غرفة طوارئ عيد الفطر المبارك بمحلية الخرطوم عن تواصل جهود الغرفة لليوم الثالث على التوالي في إطار حملات النظافة واصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض بجانب مراقبة توفر السلع الاستراتيجية والمحروقات ضمن برنامج عمل الغرفة تحت إشراف ومتابعة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير ومدراء الوحدات والقطاعات الإدارية والإدارات المختصة وهيئة النظافة.

حيث شمل العمل اليوم حملات ازالة لتراكمات النفايات والأنقاض وتحسين المظهر العام والتلوث البصري بعدد من القطاعات.

وكشف مدير هيئة نظافة المحلية عمر عثمان بأن الحملات انتظمت بقطاعات واسعة من المحلية مستهدفة عدد من المناطق الحاكمة والشوارع الرئيسة شملت الستين – المعرض – كنار – عبد الله الطيب – محمود شريف – عبيد ختم – البلابل – الشرقي – أفريقيا – محمد نجيب بجانب احياء المعمورة والخرطوم جنوب وسوق السجانة والمنطقة الصناعية.

ولفت عثمان بأن الحملات أيضا اصطحبت إسهام فاعل من المواطنين عبر المبادرات الشعبية في نظافة الاحياء بكل من العزوزاب والصحافة والحلة الجديدة إضافة إلى حي العمارات والذي يشهد عودة طوعية للمواطنين من داخل وخارج السودان، بجانب عمل إدارة التجميل والتطوير بشارع المطار.

وأشار مدير مكافحة الملاريا بالمحلية حسن اسحق بأن الحملات الخاصة بمكافحة الملاريا شملت مناطق الكثافة العالية للناقل بكل من العشرة – جبرة – السوق المحلي والمركزي واحياء المجاهدين – الصحافات – الشجرة – العزوزاب – ود عجيب – الدباسين – المنشية – اركويت والفردوس إضافة إلى جامعتي أفريقيا العالمية والسودان بجانب مكافحة النواقل على امتداد شاطئ النيل الغربي .

كما كشف اسحق عن إنفاذ برنامج خاص لمكافحة الذباب بالمسلخ جنوب السوق المحلي علاوة على مراجعة سلامة المياه بكل من محطات الشجرة وسوبا والصحافة وكلورة عربات نقل مياه الشرب.

وكشف مدير إدارة النقل العام والبترول ابراهيم الفضل عن توفر البنزين والجازولين في عدد (33) محطة عاملة في أغلب قطاعات المحلية بجانب توزيع غاز الطبخ لحوالي (90%) من الوكلاء المعتمدين لتوزيع السلعة.

