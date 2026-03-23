«سلمان للإغاثة» يوزع (6800) كيس من الأرز في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (4000) كيس من الأرز على (20898) فردًا في مديرية دنقلا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان, ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في السودان للعام 1447هـ.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3460) كيسًا من الأرز على (30170) فردًا في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، ضمن مشروع توزيع زكاة الفطر في السودان للعام 1447هـ.

ويتضمن المشروع توزيع (22750) كيسًا من الأرز استفاد منها ما يقارب (91) ألف فرد بواقع (22750) أسرة في ولايتي الخرطوم والشمالية.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني والتخفيف من معاناته، وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال عيد الفطر.

