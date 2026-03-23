الإمدادات الطبية تؤكد استقرار الإمداد الدوائي بكافة المرافق الصحية بالجزيرة

أكد مدير الإشراف بصندوق الإمدادات الطبية فرع ولاية الجزيرة الدكتور سعيد عثمان سعيد استقرار الموقف الدوائي وانسياب الخدمات بكافة المرافق الصحية بالولاية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وكشف رئيس لجنة الإشراف بصندوق الإمدادات الطبية فرع ولاية الجزيرة في تصريح عقب الجولة الميدانية صباح اليوم لعدد من المرافق الصحية عن تزويد مستشفيات مدينة مدني (حوادث العظام، الباطنية، النساء والتوليد، الكلى، مستشفى مدني التعليمي وابو حراز) بإحتياجاتها من المحاليل الوريدية والأنسولين وعقار (السامكسون) والمستهلكات الضرورية.

وأشار مدير الإشراف لتسيير قوافل إمداد لمستشفيات محلية شرق الجزيرة، مؤكداً جاهزية طلبيات إمداد لتغطية مناطق محلية الحصاحيصا بعد توفر الأدوية المنقذة للحياة بمستشفيات الحصاحيصا العام والأطفال والنساء والتوليد.

وأعلن عزم الصندوق مواصلة الجولات لتشمل مستشفيات محلية جنوب الجزيرة لتوفير النواقص الدوائية، مجدداً إلتزام لجنة الإشراف بمتابعة وصول العلاج المجاني وخدمات التأمين الصحي المتكاملة للمواطنين بكافة المحليات.

