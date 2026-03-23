ياسر العطا يبعث برسالة من سلاح المهندسين

أشاد عضو مجلس السيادة ياسر العطا بأداء قوات سلاح المهندسين خلال زيارة تفقدية للسلاح في أم درمان.

وقالت القوات المسلحة إن العطا التقى قادة وضباطاً وجنوداً في السلاح ضمن برنامج المعايدة، حيث استمع إلى تقارير حول المهام التي ينفذها المنتسبون في مواقع مختلفة.

وأوضح العطا خلال الزيارة أن أفراد سلاح المهندسين يواصلون تنفيذ واجباتهم في إطار العمليات الجارية، مشيراً إلى ما وصفه بالتزامهم المهني وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم.

وأضاف أن القوات العاملة في السلاح تبدي مستوى عالياً من الانضباط، مؤكداً تقديره للجهود التي تبذل في سياق الواجبات العسكرية.

وتأتي زيارة العطا في إطار جولات ميدانية لعدد من الوحدات، وفق ما ذكرته القوات المسلحة.

