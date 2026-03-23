تصعيد على الحدود… تشاد تمنح قواتها تفويضًا بالرد الفوري على أي اختراق سوداني

قال وزير الجيوش في تشاد إن القوات المسلحة مخوّلة بالرد المباشر على أي جهة تحاول اختراق الحدود، وذلك خلال زيارة رسمية لمدينة الطينة عقب مقتل 17 مدنيًا في هجوم بطائرة مسيّرة قادمة من السودان الأسبوع الماضي.

وأوضح الوزير إسحق ملوا جاموس، الذي ترأس وفد الحكومة إلى المنطقة، أن الوضع الأمني “مستقر بالكامل”، مؤكدًا أن السلطات لا ترى ما يستدعي القلق في محيط المدينة. وأضاف أن الحدود مفتوحة أمام المدنيين القادمين من السودان، بينما يُطلب من أي شخص يحمل سلاحًا تسليمه عند نقاط العبور.

وقال جاموس إن الرئيس محمد إدريس ديبي وجّه الجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحدود، مشيرًا إلى أن القوات المنتشرة في المنطقة تلقت أوامر واضحة بالتصدي لأي اعتداء محتمل.

وجاءت تصريحات الوزير بعد الهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي في الطينة، وأسفر عن مقتل 17 شخصًا كانوا يشاركون في مراسم عزاء، حيث أسقطت طائرة مسيّرة قنابل تسببت في انفجارين على الأقل، وفق تقارير إعلامية دولية.

وتشهد الحدود بين السودان وتشاد توترات متكررة منذ بداية العام، وكانت قوات الدعم السريع قد قدمت اعتذارًا رسميًا لإنجمينا في وقت سابق، بعد دخول قوة تابعة لها إلى الأراضي التشادية “عن طريق الخطأ” نتيجة تشابه التضاريس بين البلدين.

