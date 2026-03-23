اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم يصدر بيان توضيحي مهم

في ظل ما أُثير من جدل واسع وسط العاملين بقطاع التعليم، وما ورد في بيان الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بشأن متأخرات خمسة أشهر، يود اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم أن يوضح الحقائق كاملة للرأي العام والعاملين، إبراءً للذمة، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والمصداقية:

أولاً:

قام مجلس السيادة بتحويل مبلغ (15) مليار جنيه إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم، وذلك دعماً لحقوق العاملين بقطاع التعليم.

ثانياً:

تم بالفعل صرف مبلغ (14,763,294,289.9) جنيه وفقاً للكشوفات الرسمية المرفقة، وتمثل استحقاقات مرتبات أربعة أشهر للعاملين بالتعليم العام.

ثالثاً:

تبقى مبلغ (250,000,000) جنيه (مئتان وخمسون مليون جنيه)، وقد تم الاحتفاظ به في حسابات أمانات قطاع التعليم، وذلك إلى حين اكتمال تحويل الدفعة الثانية، تمهيداً لصرفها وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

وعليه:

يؤكد اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم تقديره الكبير لهذه الخطوة المهمة من قبل مجلس السيادة، والتي تعكس اهتمام الدولة بحقوق العاملين وحرصها على معالجتها رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما يتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للسيدة وزيرة المالية المكلفة بولاية الخرطوم، لما بذلته من جهود واضحة وسريعة في متابعة هذا الملف وتنفيذه، ويعبر في ذات الوقت عن أسفه لما صدر من انتقادات خرجت عن المألوف ولا تليق بحجم الظرف، خاصة وأن الأخت الوزيرة ظلت على تواصل مباشر مع الاتحاد، مؤكدة التزامها الكامل بإنصاف العاملين واسترداد حقوقهم كاملة.