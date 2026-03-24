وفد التأمين الصحي بولاية سنار، ، يواصل جولاته التفقدية تامينا لانسياب الخدمة

واصل وفد الإشراف العام بالصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية سنار، برئاسة مدير الفرع بالإنابة الأستاذة علوية علي عبد الرحمن، جولاته الميدانية التفقدية على مرافق تقديم الخدمة الطبية، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين انسياب الخدمات .

ورافق الوفد مدير قطاع سنار وشرق سنار دكتورة وفاء جبريل، إلى جانب ممثلين للإدارات المختلفة، حيث شملت الزيارات منافذ تقديم الخدمة المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى مرافق الحزم الإضافية، بهدف الوقوف على جاهزية المؤسسات الصحية وضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم.

وتفقد الوفد، عدداً من المرافق الصحية بقطاعي سنار وشرق سنار، شملت مستشفى الكلى، ومستشفى النساء والتوليد، ومستشفى سنار التعليمي، إلى جانب مركز ساتي ومركز ود العباس والصيدلية المركزية بسنار، حيث اطمأن على جاهزية الكوادر الطبية وتوفر الإمداد الدوائي.

كما شملت الجولة مرافق برنامج الحزم الإضافية، ومن بينها مستشفى الكرامة ومستشفى الوسام، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بالمعايير المحددة.

وفي سياق متصل، نفذ الوفد زيارات اجتماعية لعدد من أسر العاملين بالصندوق بالولاية، في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل وتعزز التواصل المؤسسي، تقديراً لجهود الكوادر الطبية والإدارية والفنية ودورها في دعم مسيرة العمل.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الصندوق لإحكام الرقابة على الخدمات الصحية، والتأكد من الالتزام بضوابط تقديم الخدمة بالمؤسسات المتعاقد معها، إلى جانب الوقوف على التحديات التي قد تواجه المؤمن عليهم والعمل على معالجتها بصورة فورية، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر بين الإدارة والعاملين.

سونا