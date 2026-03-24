شراكة استراتيجية بين ولاية النيل الأبيض وسكر كنانة لتعزيز التنمية والإنتاج

أكد والي ولاية النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مشيداً بالدور المتنامي الذي تضطلع به شركة سكر كنانة في مجالات المسؤولية المجتمعية ودعم البرامج الخدمية والتنموية بالولاية.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس ببيت الضيافة بمدينة ربك، وفد الشركة برئاسة المهندس عبدالرؤوف ميرغني العضو المنتدب، والمهندس أحمد موسى نائب العضو المنتدب بالموقع، بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية، حيث بحث اللقاء سير العمل بموسم الإنتاج الحالي والترتيبات الجارية للموسم المقبل، إلى جانب استعراض برامج المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والمياه.

وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك في القطاعين الزراعي والحيواني، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن دعم جهود لجنة الأمن لتعزيز الاستقرار بالولاية.

من جانبها، جددت إدارة شركة سكر كنانة التزامها بتوسيع آفاق الشراكة مع حكومة الولاية، والعمل على تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية بما يلبي احتياجات المواطنين، معلنة استعدادها لتقديم مزيد من الدعم في مختلف المجالات التنموية.

وفي ذات السياق، أوضح وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف، المهندس يوسف أحمد فضل المولى، أن اللقاء ناقش مقترح تنفيذ ثلاثة كباري بمنطقة خور كليكيس، لأهميتها في ربط مناطق الإنتاج بمناطق التسويق ومواقع الشركة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الإنتاج.

من جهته أكد المستشار الاقتصادي للوالي، دكتور مصطفى الجاك، أن اللقاء يأتي في توقيت مهم مع عودة شركة سكر كنانة لدائرة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تتمتع به الولاية من ثروة حيوانية كبيرة تحتاج إلى تطوير واستثمار أمثل، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرتقي بمواعين الإنتاج بالولاية.

