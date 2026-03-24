تدشين حصاد القمح بمشروع الجزيرة مطلع الاسبوع المقبل

أعلن محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى علي، أن الأسبوع المقبل سيشهد تدشين انطلاقة حصاد محصول القمح بجميع أقسام المشروع.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم اكتمال الاستعدادات لانطلاق عمليات الحصاد، مشيراً إلى جاهزية الآليات وتوفر الحاصدات بالمشروع.

وفي ذات السياق، اطمأن مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة، المهندس علي أحمد إبراهيم، خلال جولة ميدانية صباح اليوم على الأقسام الشمالية، على الترتيبات النهائية لبدء الحصاد، مؤكداً اكتمال التجهيزات.

وكشف عن وصول فريق من الإدارة القومية للتقاوي بوزارة الزراعة والري إلى المشروع، لإجراء الاعتماد النهائي لمساحات التقاوي المزروعة تحت إشراف وحدة إكثار البذور.

من جانبه، بحث نائب المدير الزراعي لأقسام الجزيرة، المهندس إسماعيل عبد المحسن، مع إدارة قسم وادي شعير، الترتيبات الجارية لانطلاقة الحصاد، كما تفقد جاهزية قسمي ود حبوبه والمسلمية.

وفي ذات الإطار، أجرى نائب مدير الإدارة الزراعية لأقسام المناقل، المهندس ياسر عبد الجليل نقد، زيارة ميدانية لأقسام شرق المناقل، وقف خلالها على حصاد مساحات محدودة من القمح، وسط مؤشرات أولية تبشر بإنتاجية عالية.

سونا