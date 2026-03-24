مديرة المشروعات بمنظمة هيومن أبيل البريطانية – مكتب السودان تستعرض جهود المنظمة في تقديم الخدمات الانسانية

قالت الأستاذة إلهام المبارك، مديرة المشروعات بمنظمة هيومن أبيل البريطانية – مكتب السودان،ان المنظمة قدمت خلال الفترة الماضية، تزامناً مع اندلاع الحرب في البلاد، مساعدات إنسانية عاجلة شملت توزيع المواد الغذائية والمأوى ومواد الطوارئ للمحتاجين والنازحين، وإفطارات ل 3500 أسرة وإفطارات ل 25 ألف شخص في الأبيض لمدة أسبوع وشملت الجهود توزيع 1800 مأوى مؤقت بولاية القضارف، و 600 سلة غذائية رمضانية، وتم تقديم وجبات جاهزة في أم درمان والخرطوم، علاوة على توزيع 500 حقيبة نظافة للحد من انتشار الأمراض وتنفيذ حملات توعية صحية، وتوفير المياه العذبة بمعسكر العفاض بالشمالية بالإضافة إلى دعم المستشفيات بالإمدادات الضرورية.

وأشارت في حوار لها سيتم نشره لاحقا إلى أن المنظمة ركزت بشكل خاص على تعزيز القطاع الصحي الذي شهد انهياراً كبيراً بلغ ما بين 70% إلى 80% من المرافق الطبية – في وقت سابق – وسارعت إلى تلبية احتياجات المتضررين عبر توفير 30 ألف وجبة للمرضى بمستشفى النو، ودعم المستشفيات بالإمدادات اللازمة، إلى جانب إطلاق عيادات طبية متنقلة غطت خدماتها 89 ألف شخص.

كما ساهمت المنظمة في دعم التعليم من خلال توفير مساعدات للأيتام، وتوزيع 500 سماعة طبية لذوي الإعاقة السمعية.

وأضافت أن المنظمة أطلقت مشروع النقد مقابل العمل لتعزيز سبل العيش، ووسعت نطاق أنشطتها ليشمل مناطق الخرطوم، الولاية الشمالية، النيل الأزرق، وشمال كردفان. ويأتي ذلك في إطار حرصها على إيصال المساعدات لأكبر عدد ممكن من المتضررين. كما عملت المنظمة على إطلاق نداءات دولية عاجلة لحشد التمويل وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي يمر بها السودان .

وأوضحت أنه كان لهذه الجهود دور محوريا في إنقاذ الأرواح، تخفيف معاناة النازحين، تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز خدمات التعليم مشيرة إلى أن المنظمة سعت لبناء بنية تحتية إنسانية شاملة من خلال تدخلات كبيرة امتدت إلى مختلف أنحاء البلاد.

