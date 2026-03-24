وفد التأمين الصحي بالنيل الأبيض يتفقد المراكز الصحية العاملة عقب عطلة عيد الفطر

نفّذ وفد من الإدارة التنفيذية للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض، برئاسة دكتور أيمن أحمد محمد الجزولي المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية، والأستاذ منتصر بشير عثمان مدير إدارة التغطية السكانية وخدمات المشتركين، جولة تفقدية شملت عدداً من المراكز والمؤسسات الصحية العاملة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وشملت الجولة مركز الأمان الجراحي للنساء والتوليد، ومركز صحي التجاني محمد خير، والوحدة التنفيذية بكوستي، إلى جانب مركز صحي الجزيرة أبا، حيث وقف الوفد على سير العمل ومستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة العطلة.

وأشاد الوفد بجهود الكوادر الطبية والصحية التي واصلت أداء واجبها رغم عطلة العيد، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس روح المسؤولية والتفاني في خدمة المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية أهمية تعزيز العمل الميداني والتواصل المباشر مع الكوادر الصحية، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتي للوقوف على سير العمل عقب عطلة العيد، وتقديراً لجهود العاملين، ودعماً لاستمرارية تقديم الخدمة الصحية في مختلف الظروف.

سونا