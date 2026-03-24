مجلس السلام باقليم النيل الازرق يتفقد النازحين بمعسكرات الكرامة (1-3-4)

قام وفد مجلس السلام بالنيل الازرق برئاسة المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الازرق رئيس مجلس السلام والاستاذ علي الغابة الامين العام للمجلس برفقة رؤوساء اللجان وممثل محافظة الدمازين والوفد المرافق لهم، قاموا بجولة تفقدية للنازحين بمعسكرات الكرامة (1/ 3/ 4) وذلك بهدف تقديم تهاني عيد الفطر المبارك والتاكيد علي اهتمام المجلس بهموم وقضايا النازحين.

وكان في استقبال الوفد رؤوساء اللجان المجتمعية والاعيان مرحبين بالزيارة التاريخية لقيادات مجلس السلام

واكد المتحدثون في برنامج المعائدة سعادتهم بحفاوة الاستقبال والترحاب وقدموا تنويرا عن مجلس السلام وادواره واشاروا الي اهمية المحافظة علي السلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والوحدة والتكاتف ودعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

وجدد قيادات مجلس السلام التزامهم بالتواصل مع كافة مكونات الاقليم والعمل علي رتق النسيج الاجتماعي والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات لمزيد من التدخلات وتقديم العون للنازحين .

سونا