تنفيذي حلفا يتفقد عدداً من المؤسسات بوحدة عبري

تفقد المدير التنفيذي لمحلية حلفا، الأستاذ أبوعبيدة ميرغني برهان، برفقة مدير وحدة عبري الإدارية الأستاذ وليد صالح خليل، ورئيس المجلس الأعلى لتطوير السكوت دكتور عبد الفتاح بشير، وعدد من القيادات، عدداً من المرافق الصحية والخدمية والأمنية بوحدة عبري.

ووقف الوفد خلال الجولة على مستوى الأداء وسير تقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث أكد المدير التنفيذي في تصريح لـ(سونا) أن هذه الزيارات تأتي في إطار تقديم تهاني العيد للعاملين والمواطنين، إلى جانب متابعة انسياب الخدمات.

وأشاد بجهود الكوادر الصحية والأجهزة الأمنية، مثمناً ما يبذلونه من عمل بروح عالية من المسؤولية والإخلاص، معرباً عن تمنياته بأن يعم الأمن والاستقرار والسلام كافة أنحاء البلاد.

من جانبه، أوضح مدير وحدة عبري الإدارية أن الزيارات عكست روح التلاحم والمسؤولية بين القيادة والعاملين، وأسهمت في تعزيز العمل الميداني والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة.

وكان المدير التنفيذي لمحلية حلفا والوفد المرافق قد قدموا تهاني عيد الفطر لعدد من الرموز والقيادات المجتمعية بمنطقة السكوت بوحدة عبري.

