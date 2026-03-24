تفاصيل جديدة عن المكالمة المسرّبة لقائد درع السودان

أثار مقطع فيديو مسرّب يظهر قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حالة غضب وهو يتحدث بصوت مرتفع مع أحد قادة القوات النظامية الذي خاطبه بلقب “سعادتك”. بدا واضحاً أن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ينتمي إلى القوات النظامية، ما زاد من التساؤلات حول خلفيات المقطع وتوقيته.

المقطع الذي انتشر على نطاق واسع في الحسابات المرتبطة بقوات الدعم السريع، اعتبره ناشطون دليلاً على وجود خلافات داخل القوات المسلحة والقوات المساندة لها، فيما تساءل كثيرون عما إذا كان الفيديو حديثاً أم يعود إلى فترة سابقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التسجيل يعود إلى اليوم الخامس لانضمام كيكل إلى الجيش السوداني في 20 أكتوبر 2024، بعد انشقاقه عن الدعم السريع، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل العقيد أحمد شاع الدين في معركة تمبول الأولى. وأوضحت المصادر أن المكالمة جرت في ديوان الزعيم عبد الرحمن عمر الصباغ.

