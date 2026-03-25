دولتان عربيتان ضمن القائمة.. أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية

كشفت تقديرات اقتصادية عن القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية في أبرز الدول الغنية بالثروات حول العالم، حيث تصدرت روسيا القائمة بقيمة هائلة بلغت 75 تريليون دولار.

وجاءت الترتيبات وفق التقديرات التي تعود لعام 2021 على النحو التالي (بيانات “ستاتيستا”):

روسيا: تحتل المرتبة الأولى بقيمة موارد طبيعية تبلغ 75 تريليون دولار، وتتنوع ثرواتها بين المعادن الأرضية النادرة، والأخشاب، والنفط، والغاز الطبيعي، والفحم.

الولايات المتحدة: تأتي في المرتبة الثانية بقيمة 45 تريليون دولار، وتشمل ثرواتها الطبيعية الفحم، والأخشاب، والغاز الطبيعي، والذهب، والنحاس.

المملكة العربية السعودية: تحتل المرتبة الثالثة بقيمة 34 تريليون دولار، وتتركز ثرواتها بشكل رئيسي في النفط والغاز الطبيعي.

كندا: تأتي في المرتبة الرابعة بقيمة 33 تريليون دولار، وتتنوع مواردها بين النفط، واليورانيوم، والأخشاب، والغاز الطبيعي، والفوسفات.

المصدر: RT