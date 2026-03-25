منصة بلدنا تطلق المرحلة التجريبية للخدمات القنصلية الرقمية للمواطنين في جدة

في إطار جهود وزارة التحول الرقمي والاتصالات أطلقت منصة بلدنا المرحلة التجريبية للخدمات القنصلية الرقمية للمواطنين في جدة – المملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المرحلة مرحلة تجريبية أولى، حيث بدأت بعدد محدد من الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين، ضمن مسار تطوير الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل أسهل وأكثر كفاءة.

وسيتم التوسع تدريجياً بإضافة المزيد من الخدمات، إلى جانب إدراج خدمات موجهة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص، على أن يبدأ التطبيق من الخدمات القنصلية في جدة، ثم يُعمَّم على مستوى المملكة العربية السعودية، ويُطبَّق لاحقاً تدريجياً عبر بعثات السودان حول العالم.

سونا