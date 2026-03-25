حكومة سنار تشيد بعمل المؤسسات الخدمية خلال عطلة عيد الفطرالمبارك

أكدت الأمانة العامة لحكومة ولاية سنار استقرارالأوضاع الخدمية خلال عطلة عيد الفطر المبارك وذلك من خلال ترتيبات وضعت مسبقا لضمان استمرارية العمل فى المؤسسات الخدمية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

​وأوضح الأستاذ مجدى البرير الحسن امين عام حكومة ولاية سنار أن الوزارات والمحليات وكافة المؤسسات الخدمية على مستوى الولاية قد فعلت نظام (المناوبة) لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية كافة الاحتياجات الطارئة خلال أيام العيد.

​وأشار البرير إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات ذات الصلة لمراقبة انسياب الخدمات، مشيدا بهذا الانضباط والمتابعة الجيدة، مجددا تهانيه للمواطنين بهذه المناسبة، ومؤكدا أن جميع المناوبات بكل القطاعات قد عملت بشكل ممتاز.

سونا