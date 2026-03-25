مديرة المشروعات بهيومن ابيل – مكتب السودان : مشروع النقد مقابل العمل استهدف 1800 شخصا وحقق أثرا في تحسين البيئة والخدمات

أوضحت الأستاذة إلهام المبارك مديرة المشروعات بمنظمة هيومن أبيل البريطانية – مكتب السودان أن مشروع النقد مقابل العمل الذى أطلقته المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتوفير فرص عمل مؤقتة في مناطق الخرطوم جبرة، والصحافة، استهدف 1800 شخصا وحقق أثراً ملموساً من خلال تحسين البيئة والخدمات بإزالة كميات كبيرة من النفايات وفتح الطرق الرئيسية والفرعية، وتحسين المشهد الحضري في المناطق المستهدفة.

وأشارت في حديث خاص سينشر لاحقا انه تم من خلال المشروع تركيب 60 صندوق نفايات موزعة في شارع محمد نجيب لتعزيز إدارة المخلفات والحد من التراكم العشوائي للنفايات وإن أعمال النظافة استمرت لتغطية غالبية محلية الخرطوم بما فيها وسط المدينة والطرق الحيوية، بالإضافة إلى اكتمال تأهيل شارع محمد نجيب وتأمين تنظيف الطرق ودهان الأرصفة واستبدال الإنترلوك، مما أدى إلى تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور وتجديد المشهد الجمالي للشارع.

وأبانت انه قد تم تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في 12 مؤسسة شملت خمسة مرافق صحية، أربعة آبار مياه، وثلاث مدارس، ما ساهم في تعزيز استدامة خدمات المياه والصحة والتعليم وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية غير المستقرة مؤكدة أن هذه الجهود انعكست إيجاباً على السكان بتحسين الصحة العامة، الحد من الملوثات، تعزيز الوعي المجتمعي، وخلق فرص عمل ساعدت العديد من الأسر على تحسين أوضاعها الاقتصادية.

وعددت الجوانب الإيجابية لهذه الجهود في رفع مستوى الخدمات العامة في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار، والإسهام في عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى المناطق المستهدفة.

وقالت المبارك إن المشروع قدم رؤية طويلة المدى نحو بناء بيئة أكثر استدامة من خلال دعم إدارة المخلفات، تطوير البنية التحتية، تعزيز قدرة المؤسسات الأساسية في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما زادت هذه التدخلات من جاهزية المجتمع لمواجهة الطوارئ وساهمت في رفع جودة الحياة وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية بغية ضمان استمرارية هذه التحسينات وتعظيم أثرها الإيجابي على مدار السنوات المقبلة.

وأضافت أن المشروع لم يقتصر على الأعمال الميدانية بل شمل أيضاً تنفيذ حملات توعية صحية مكثفة في أحياء الصحافة، سوبا، بري، وتوتي استهدفت هذه الحملات نحو 2500 شخص من طلاب المدارس وغيرهم لنشر ثقافة النظافة والوقاية الصحية وتشجيع تبني ممارسات مستدامة تحد من المخاطر البيئية.

سونا