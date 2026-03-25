والي الشمالية يقرع جرس بدء العام الدراسي بالولاية

قرع والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد اليوم بحضور عدد من اعضاء حكومته واللجنة الامنية وقيادات التعليم جرس بدء العام الدراسي الجديد من مدرسة الخناق الثانوية بنات الجديدة بمحلية دنقلا تزامنا مع افتتاح المرحلة الاولى للمدرسة تحت شعار (سوا بنقدر) .

وهنأ والي الشمالية لدى مخاطبته الاحتفال الذي اقيم بهذه المناسبة وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات والطلاب والتلاميذ ومجتمع الولاية ببداية العام الدراسي الجديد وافتتاح المرحلة الاولى لمدرسة الخناق الثانوية بنات .

واكد ان مسيرة التعليم ماضية بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واشار الى مواصلة دعم حكومة الولاية ووقوفها مع قضايا التعليم، وحيا الوالي مواطن الخناق ودوره الكبير في ترقية الخدمات الاساسية وعلى رأسها التعليم.

من جانبه اكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ تجاني ابراهيم ان الوزارة عملت على توفير مطلوبات استقرار العام الدراسي الجديد، مشيرا الى ان مدرسة الخناق الثانوية بنات الجديدة تمثل اضافة قوية لقطاع التعليم .

واضاف ان انسان منطقة الخناق بالداخل والخارج ضرب أروع الامثال في التكاتف والتعاون والوحدة والعمل الجماعي.

وكان قد تحدث في الاحتفال المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الاستاذ أمير حسن البشير والمدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس محمد سيد احمد فقيري والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوى الخير الوقيع ورئيس اللجنة العليا لانشاء مدرسة الخناق الثانوية بنات الاستاذ عبد الوهاب شرف الدين، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالتعليم ومشيدين بالجهد الرسمي والشعبي المبذول في مجال التعليم.

سونا