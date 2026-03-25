انطلاق موسم حصاد القمح في الجزيرة وسط جاهزية كاملة للآليات الزراعية

قال محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى علي، الثلاثاء، إن موسم حصاد القمح سيبدأ خلال الأسبوع المقبل في مختلف أقسام المشروع، مؤكدًا جاهزية الحاصدات الزراعية واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية.

وذكر المحافظ إن فرق التشغيل أنهت تجهيز الحاصدات والمعدات المطلوبة، مشيرًا إلى أن عمليات الحصاد ستنطلق في الأسبوع الأخير من مارس وفق خطة تشمل مختلف مناطق المشروع.

ويُعد مشروع الجزيرة، الواقع في وسط السودان، من أكبر المشروعات الزراعية في البلاد، وقد تعرض خلال السنوات الماضية لتدهور واسع، تفاقم بعد هجوم قوات الدعم السريع على مناطق المشروع في نهاية 2023، وما تبعه من تدمير للبنية التحتية ونهب للمعدات.

