خطوة جديدة لمعالجة أزمة المدارس السودانية في القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية العاملة على أراضيها، بعد أزمة الإغلاق التي استمرت عدة أشهر وأثارت شكاوى واسعة من الجالية السودانية في القاهرة. وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف أكد خلال لقائه نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لتقديم دعم كامل للسودان في مجالات التعليم المختلفة، بما يشمل تطوير المناهج ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني، مشدداً على حرص القاهرة على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم الطلاب السودانيين.

اللقاء بين الوزيرين تناول سبل تطوير المنظومة التعليمية في البلدين، حيث أكد عبد اللطيف استعداد مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بما يضمن استئناف الدراسة وفق الضوابط القانونية المصرية. وكانت السلطات المصرية قد أغلقت في يونيو 2024 عدداً من المدارس السودانية، بينها مدرسة “الصداقة” التي أنشأتها السفارة السودانية بالقاهرة عام 2016، قبل أن تستأنف الدراسة فيها مجدداً في ديسمبر من العام نفسه، بعد استيفاء بعض الاشتراطات.

