مستشار الرئيس الأميركي يعلق على استهداف مستشفى الضعين

وصف مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، القصف الذي استهدف مستشفى الضعين في ولاية شرق دارفور بأنه “مروّع”، مجدداً دعوته لطرفي النزاع في السودان إلى القبول بهدنة إنسانية توقف العنف وتخفف معاناة المدنيين.

وكان المستشفى قد تعرض لهجوم جوي يوم الجمعة، أسفر عن مقتل 64 شخصاً وإصابة 89 آخرين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي أكدت خروج المرفق عن الخدمة بعد تضرر أقسام الأطفال والنساء والولادة والطوارئ. الجيش السوداني نفى في بيان مسؤوليته عن القصف، مؤكداً التزامه بالقوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية.

بولس كتب في تغريدة على منصة “إكس” أن الضربة التي أودت بحياة العشرات وحولت المستشفى إلى أنقاض حرمت آلاف المدنيين من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، داعياً إلى وقف فوري للعنف والسماح للجرحى بتلقي العلاج في ظروف آمنة.

منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أنها وثقت منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023 أكثر من 213 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن مقتل 2036 شخصاً وإصابة 720 آخرين. وفي السياق ذاته، كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء عن تدمير أكثر من ألفي مستشفى ومركز صحي خلال الحرب، إضافة إلى مقتل وإصابة 600 من الكوادر الطبية نتيجة الاستهداف المباشر للقطاع الصحي.

