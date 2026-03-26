مدير المشروعات بهيومن أبيل : مشروع السلام على العجلات حقق قبولًا واسعًا ونتائج مؤثرة

أوضحت الأستاذة إلهام المبارك، مدير المشروعات بمنظمة هيومن أبيل البريطانية – مكتب السودان أن المنظمة نفذت مشروع “تمكين السودانيين في مواجهة خطاب الكراهية – السلام على العجلات” في ولايتَي الخرطوم والقضارف بهدف مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي وبناء تماسك اجتماعي مستدام، من خلال منهج مجتمعي يعتمد على مشاركة السكان المحليين في قيادة المبادرة.

وقالت – في حوار لوكالة السودان للأنباء ينشر لاحقا – إن المشروع استند إلى دور فاعل لسائقي الركشات ومجموعة من النساء القياديات والعاملات، باعتبارهم شخصيات موثوقة داخل المجتمع لنشر رسائل السلام وتشجيع الحوار ودعم المبادرات المحلية حيث تم اختيار 74 مشاركًا وتدريبهم ليصبحوا سفراء للسلام، مع التركيز على مفاهيم الحوار والتعايش السلمي ومخاطر خطاب الكراهية .

واشارت إلى أن تدريبهم تم بالتعاون مع جامعة القضارف، حيث ابتكر المشاركون رسائل توعوية وشعارات سلام وأغانٍ تراثية لتعزيز قبول المجتمع لأهداف المشروع.

وأضافت أن أنشطة التوعية التي نفذها المشروع استهدفت أكثر من 35.000 شخص بفضل التواصل اليومي لسائقي الركشات في الأسواق والمدارس والأحياء. كما شاركت نحو 2000 امرأة في جلسات التوعية النسوية، و150 امرأة أخرى في منتديات الحوار المجتمعي بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم زيارات منزلية وجلسات نقاش في المقاهي الشعبية لتوسيع دائرة المستفيدين.

وأكدت أن المشروع قدم دعمًا مؤسسيًا لثلاث مبادرات سلام محلية وساهم في إعداد ورقتَي عمل تُرجمت فيهما أصوات المجتمع إلى توصيات موجهة لجهات حكومية ودولية.

وأضافت أنه رغم التحديات المتمثلة في قصر الإطار الزمني والصعوبات اللوجستية، حقق المشروع قبولًا واسعًا ونتائج مؤثرة، إذ أسهم بشكل كبير في تحفيز المشاركة المجتمعية الداعمة لاستدامة الجهود الرامية للحد من خطاب الكراهية وترسيخ أسس السلام.

