وزير الزراعة يعلن توفير الدعم الكامل للموسم الصيفي بالجزيرة وتوطين إنتاج تقاوي القطن بمشروع الرهد

رحب الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي لدى ترأسه صباح اليوم بأمانة حكومة الولاية بمدني الإجتماع الموسع الذي ضم وفد وزير الزراعة والري برئاسة البروفسيور عصمت قرشي عبد الله وزير الزراعة والري وأعضاء لجنة أمن الولاية ومدراء ومدير عام وزارة الإنتاج الموارد الإقتصادية بالولاية بزيارة وفد وزارة الزراعة والري للولاية برئاسة الوزير، مؤكداً أن الزيارة تجسد إهتمام حكومة الأمل بالقطاع الزراعي بالولاية ومشروعي الجزيرة والرهد، مشيراً إلى أن الجزيرة مؤهلة لريادة الإقتصاد القومي.

من جانبه أكد وزير الزراعة والري أن تعافي الجزيرة يعني تعافي السودان، معلناً أن أولويات حكومة الأمل النهوض بمشروع الجزيرة بدعم وحدة الري بالمشروع، مشيداً بجهود العاملين بوزارة الري في معالجة أكثر من 1470 كسرا بقنوات الري داخل مشروع الجزيرة ولفت لإكتمال صيانة طلمبات مينا والجهود المبذولة لحل جذري لطلمبات مينا بالإنتقال للطاقة البديلة.

وجدد إلتزام وزارته بتوفير الدعم الكامل للموسم الصيفي بالجزيرة وتوطين إنتاج تقاوي القطن بمشروع الرهد وتطوير سلاسل القيمة المضافة.

فيما طمأن المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وكيل وزارة الزراعة والري بتوفر مياه الري وجاهزيتهم لتقديم المساعدات الفنية والهندسية لمشروع الجزيرة، وأكدت الدكتورة عرفة محمود مدير عام وزارة الإنتاج الموارد الإقتصادية نجاح الموسم الزراعي المطري، ودعا اللواء الركن (م) عبد الله الطريفي رئيس المقاومة الشعبية بالولاية لمعالجة قضايا الري بمشروع الرهد الزراعي التي ادت لإحجام بعض المزارعين عن الزراعة.

واكد اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية إستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية مما يسهم في التنمية والإعمار وتقديم الخدمات.

واكد العقيد أمن عبد العزبز ضو البيت مدير جهاز المخابرات بالولاية بالإنابة أن الموسم الزراعي لاينفصل عن الأمن العام، داعياً لمضاعفة الجهود لمعالجة مشاكل الري، معلناً جاهزية اللجنة الأمنية لتأمين الموسم الزراعي.

هذا وكان قد وصل صباح اليوم لولاية الجزيرة وفد من وزارة الزراعة برئاسة بروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري بغرض الوقوف على مكتب الخرط الجديد بالري وزيارة الورشة والوقوف على استعادة الوثائق وتقديم المعايدة للعاملين بالوزارة حيث كان في استقباله بالمدخل الشمالي لمدينة مدني الأستاذ مرتضي اسماعيل البيلي أمين عام حكومة الولاية ممثل والي الولاية ولجنة أمن الولاية.

سونا