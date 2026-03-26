في طريق عودته إلى الخرطوم.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المرافق الخدمية بمدينة بورتسودان توطئة لافتتاحها

تفقد السيد رئيس الوزراء، بروفيسور كامل إدريس في طريق عودته إلى الخرطوم عدداً من المرافق الخدمية بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر توطئة لافتتاحها. رافقه من خلالها السيد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، والسيد مستشار رئيس الوزراء، نزار عبدالله محمد.

وابتدر رئيس الوزراء جولته التفقدية بمركز الطوارئ والاصابات والرعاية الحرجة بمدينة بورتسودان باعتباره أكبر مركز طوارئ في السودان، حيث وقف سيادته على جهود تأهيل وتطوير المركز.

وشدد سيادته على ضرورة أن يكون المركز مركزاً قومياً للطوارئ والاصابات والرعاية الحرجة والتدريب، ووجه بتكملة الاحتياجات والنواقص من غرفة للأشعة المقطعية للجلطات الدماغية، وكافة المطلوبات الأخرى التي من شأنها تحقيق عملية الرعاية التامة في حالة الطوارئ الصحية. كما وجه بتسمية المركز بإسم المركز القومي لطب الطوارئ والاصابات والتدريب.

وفي سياق متصل تفقد السيد رئيس الوزراء محطة الشاحنات لتحلية المياه بمدينة بورتسودان بالشراكة مع مركز الملك سلمان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووقف سيادته والوفد المرافق له على سير العمل بالمحطة وبداية تشغيلها توطئة لافتتاحها في الأيام القادمة.

وأعرب عن شكره وتقديره للملكة العربية السعودية ملكها وولي عهدها وحكومةً وشعب المملكة على العون الذي قدمه مركز الملك سلمان للمحطة.

وتعمل محطة الشاحنات لتحلية المياه كأحد المشروعات الحيوية على توفير مياه الشرب الصالحة والنقية لمدينة بورتسودان.

وفي ختام الزيارة أكد السيد رئيس الوزراء إهتمام حكومة الأمل بتوفير الخدمات الضرورية خاصة في مجالي المياه والصحة، ووعد بتكملة كل النواقص بمركز الطوارئ والاصابات والرعاية الحرجة، ومحطة الشاحنات لتحلية المياه توطئة لافتتاحهما في القريب العاجل لتعمل تلك المرافق بكفاءة عاليه وتضطلع بدورها في تقديم خدمات متميزة.

