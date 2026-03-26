والي الشمالية يطلع على خطة جمعية الهلال الأحمر ويؤكد دعمه للبرامج الإنسانية بالولاية

التقى والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، بمكتبه اليوم مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الدكتورة أميرة عرمان، وذلك بحضور الأمين العام للشؤون الاجتماعية الأستاذة منال مكاوي، ومفوض العون الإنساني بالولاية الدكتور وائل محمد شريف.

وبحث اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية بالولاية، حيث استمع الوالي إلى تقرير أداء الجمعية الخاص بطوارئ عيد الفطر المبارك بمشاركة (297) متطوعاً على مستوى المحليات، ضمن جهودها لتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وأوضحت مديرة الجمعية في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الوالي اطلع على الخطة الخمسية للجمعية، والتي ترتكز على الحوكمة و اللوائح والقوانين، إلى جانب توسيع دائرة التنسيق والشراكات مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني، فضلاً عن تدريب وتأهيل المتطوعين، وتوفير الموارد عبر استقطاب الدعم من المنظمات الأممية.

وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك دعم الاستجابة السريعة لطوارئ الولاية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية في مجالات المياه والتعليم.

لافتة الى ان والي الولاية الشمالية أكد رعايته لأنشطة الجمعية، والتزامه بمتابعة تنفيذ خطتها بما يسهم في تعزيز العمل الإنساني وتقديم الخدمات للمواطنين.

