مستشفى التضامن للطوارئ والاصابات بوحدة التضامن يدشن خدمات التأمين الصحي

دشنت مستشفى التضامن للطوارئ والإصابات بوحدة التضامن خدمات التأمين الصحي رسميًا اليوم، في خطوة نوعية نحو تعزيز الخدمات الطبية وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وذلك بحضور ممثل الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية الأستاذ عبد الوهاب هارون، والمدير الطبي للمستشفى الدكتور علي بكري، والمدير الإداري الأستاذ ياسر محمد أحمد نابري.

وقد شملت المرحلة الأولى إدخال خدمة مقابلة الطبيب، جميع فحوصات المعمل، بالإضافة إلى قسم الأشعة، مما يتيح للمرضى الاستفادة من خدمات أساسية وضرورية تحت مظلة التأمين الصحي.

وذلك بهدف تغطية صحية شاملة تشمل الكشف الطبي، الفحوصات، والأدوية، مع تغطية خاصة للأمراض المزمنة، وتقليل العبء المالي بتخفيف التكاليف الباهظة على المرضى بحصولهم على العلاج، وضمان وصول الخدمات الصحية لمختلف فئات المجتمع من موظفين، عمال وأسرهم، محققًا مبدأ العدالة الاجتماعية في العلاج، واتاحة متابعة الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وتوفر الأدوية بشكل منتظم للمشتركين.

وأكد الدكتور علي بكري المدير الطبي للمستشفى أن الأيام المقبلة ستشهد توجيه صرف الأدوية عبر صيدلية الإمداد القومي التابعة للمستشفى، ليشمل التأمين الصحي جميع أقسام المستشفى بشكل متكامل خلال فترة وجيزة بمافيه العمليات الجراحية الى حين اكتمال أجهزة العملية .

وافاد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة المستشفى نحو تقديم خدمات صحية متكاملة، وتُعد نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الصحية والتنفيذية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق العلاج للجميع.

سونا