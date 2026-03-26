ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة

بحثت أمينة الشئون الاجتماعية بالولاية الشمالية الاستاذة منال مكاوي ابراهيم بمكتبها اليوم مع وفد منظمة السودان للتنمية الاجتماعية مكتب الولاية الشمالية برئاسة الصفتي علي احمد بحثت أطر التعاون المشترك في مجال العمل الانساني والتنمية الاجتماعية، كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لتنفيذ مشروع دعم المبادرات المجتمعية المشتركة.

واكد رئيس وفد منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (لسونا) ان المشروع يهدف الى تقديم المساعدات الطارئة لولايتي الشمالية ونهر النيل، و يستهدف ثلاث محليات بالولاية هي دنقلا والبرقيق والدبة من خلال دعم 28 مبادرة مجتمعية، مبينا حرص المنظمة وتعاونها مع الامانة العامة للشئون الاجتماعية في انجاح المبادرات المجتمعية بما يعزز وصول المساعدات الى المستحقين في اطار التكامل بين مؤسسات العمل الانساني.

سونا