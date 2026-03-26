التربية بنهر النيل تؤكد أهمية تكامل الأدوار بين العمل الشبابي والرياضي والتربوي

أكد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل، الوزير المُكَلّف أهميّة تكامل الأدوار بين العمل الشبابي والرياضي والتربوي والتعليمي لتنشئة وإعداد قيادات المستقبل.

جاء ذلك لدى تقديمه اليوم تهاني وتبريكات عيد الفطر المبارك للعاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية ولقائه الأستاذ محجوب السّر محمّد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية نهر النيل والإدارات العاملة بالمجلس.

وقال الأستاذ أحمد حامد إن التربية والتعليم، والشباب والرياضة وجهان لعملة واحدة باعتبار ان (العقل السليم في الجسم السّليم) متناولاً في هذا الجانب الإسهامات المقدرة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في الشأن التعليمي عبر الدورات المدرسية وعيد العِلم.

وشدّد على أهميّة تنشئة الأبناء على أسس مبنية على مسار سليم ومتكامل تعليماً، ورياضةً باعتبار أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وأشاد بالعاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة لقيامهم بأدوارهم كاملة في فترة غياب رئيس المجلس.

من جانبه عبّر الأستاذ محجوب السّر محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للشّباب والرْياضة بولاية نهر النّيل، عن شكره وتقديره لوزير التربية والتوجيه لإشرافه على أعمال المجلس في فترة غيابه خارج البلاد.

وأكّد تقديره الكبير للمعلّمين وقال إن العمل التعليمي والرياضي مكمّلان لبعضهما البعض واستعرض في هذا الجانب العديد من المنافسات الرياضية في قطاعات البراعم والناشئين، ومنشط السّباحة تضم أغلب الفئات العمرية التي تحتضنها المدارس.

وجدّد السّر، جاهزيّة المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمزيد من التعاون مع وزارة التربية والتوجيه بالولاية في البرامج والمناسبات التعليمية المختلفة.

سونا