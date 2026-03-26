ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة

بحث المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة الأستاذ بله عبدالله خوجلي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم برئاسة المحلية برفاعة مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية الدكتور بله كرار بله السبل الكفيلة لتطوير خدمات التأمين الصحي بالمحلية وتعزيز خدمة المواطن والإسهام في توطين الخدمات الصحية من خلال توفير أجهزة تشخيصية وعلاجية متطورة.

من جانبه ثمّن المدير التنفيذي للمحلية جهود إدارة التأمين الصحي في النهوض بالخدمات الصحية وترقيتها موجهاً الجهات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مخرجات اللقاء.

فيما أعلن مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية عن الترتيبات الجارية لإنشاء مجمع تشخيصي علاجي متكامل برفاعة لدعم الجهود المبذولة لإستقرار الخدمات الصحية وتوسيع مظلتها مشيراً لجهود فرع الصندوق والعمل مع الشركاء لضمان تنفيذ المشروع بما يلبي احتياجات المواطنين.

سونا