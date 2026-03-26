الخارجية: تصريحات بولس تُدخله في دائرة التحيّز وتفتقر للموضوعية

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانا اليوم، استنكرت فيه تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والعربية مسعود بوليس، باتهامه للقوات المسلحة بقصف مستشفى الضعين, ووصفتها بغير الدقيقة والمتحيزة، بما أدى إلى تضليل الرأي العام المحلي والدولي وأضر بجهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد .

وفيما يلي نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن بالغ استهجانها وكامل استنكارها لتصريحات المستشار الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية بشأن اتهام القوات المسلحة بقصف مستشفى الضعين التعليمي، دون تحقق او تقصي حول الحادث المؤسف، بما أدى إلى تضليل الرأي العام المحلي والدولي وأضر بجهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي ان تصريحات المستشار الأمريكي تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ولا تخدم إلا أجندة الرعاة الإقليميين للمليشيا الارهابية ، وتتيح في ذات الوقت الفرصة للمليشيا الارهابية للهروب من جرائمها النكراء ، واستهدافها المستمر للمرافق الصحية في البلاد بقصفها وتدميرها بصورة ممنهجة حتى اخرجت ما يربو عن 60 في المائة من المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة عن دائرة الخدمة، وعمدت فوق ذلك إلى قتل العاملين في الحقل الطبي من الكوادر الصحية المختلفة وتصفيتهم إلى جانب المرضى ومرافقيهم مثلما شاهد ذلك العالم بأسره عند اجتياح المليشيا الارهابية للمستشفى السعودي بالفاشر.

إن إطلاق القول على عواهنه الذي درج عليه السيد مسعد بولس يخرجه من دائرة النزاهة والحيدة، ويضر ضرراً بليغاً بفرص انهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، ويدخله في دائرة التحيز الواضح ضد القوات المسلحة السودانية التي تؤدي واجبها المقدس في حماية الأمن القومي للبلاد وفق التزام صارم بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي حرص حكومة السودان المطلق على حماية المدنيين والمنشآت المدنية سيما المرافق الطبية، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي لدعم جهود السلام والاستقرار في السودان.

صدر في يوم الخميس الموافق 26 مارس، 2026م

سونا