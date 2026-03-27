وزارة التخطيط العمراني الخرطوم: الحديث عن تزوير الأراضي محدود والسلطات ألقت القبض على الجناة

تداولت الاسافير تسجيلات صوتية عن عمليات بيع وشراء في أراضي ومنازل المواطنين بولاية الخرطوم خاصة محلية بحري.

وتؤكد الوزارة أن ما تم تداوله تم تضخيمه بشكل كبير وما حدث حالة واحدة ببحري وتؤكد الوزارة أنه قد تم القبض على المجموعة التي شرعت في التزوير ويجري التحري معهم للوصول إلى كافة التفاصيل.

وتدعو الوزارة المواطنين أنه عند الرغبة في إجراء أي معاملة خاصة بالأراضي عليهم التوجه لمكاتب الأراضي بالمحليات ومكاتب التسجيلات كجهات رسمية دون اللجوء لاي جهة أخرى وفي حالة الشراء يجب التأكد من صحه شهادة البحث والأوراق المعروضة من مكتب مسجل عام الاراضي.

سونا