جولة تفقدية للنائب العام بسجن سوبا

قامت النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا انتصار أحمد عبد العال، اليوم بزيارة تفقدية لسجن سوبا . وذلك في إطار حرص النيابة العامة على متابعة سير العدالة وضمان حقوق النزلاء.

ورافقها خلال هذه الجولة رؤساء النيابات بولاية الخرطوم، وكان في استقبالهم الفريق شرطة حقوقي ياسر عمر أبوزيد، مدير عام قوات السجون.

استمعت النائب العام إلى تقرير مفصل قدمه مدير عام قوات السجون، تناول سير العمل داخل السجن، واستعرض حالة النزلاء، والتحديات التي تواجه الإدارة في أداء مهامها. كما اطلعت النائب العام عن كثب على أحوال المنتظرين قيد التحري، واستفسرت عن أسباب إيقافهم والصعوبات التي تعترض عمليات التحقيق.

وفي هذا الصدد، وجهت بضرورة الإسراع في إجراءات التحري، وشددت على عدم الإبقاء على أي شخص رهن الحبس دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. شملت الزيارة أيضاً دار التربية القومية، حيث وقفت على أحوال المنتظرين من القصر والأطفال، مؤكدة على أهمية توفير الرعاية اللازمة لهم.

كما تضمنت الجولة زيارة المستشفى الكائن داخل السجن، حيث اطمأنت على أحوال المرضى من النزلاء، وتأكدت من توفير الخدمات الصحية الضرورية لهم. وقد اتخذت بعض القرارات الفورية التي من شأنها تسريع وتيرة التحريات.

في ختام زيارتها، أعربت النائب العام عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة سجن سوبا الاتحادي على الدور الكبير الذي تقوم به في التعامل مع النزلاء وحسن إدارتهم للمرفق. كما ثمنت التعاون المستمر بين الإدارة وأعضاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري، مما يعكس التزام الجميع بتحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان

سونا