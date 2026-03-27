تكريم المنظمات الداعمة للعملية التعليمية بالجزيرة

احتفلت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة وشركة الجزيرة للطباعة والنشر صباح اليوم بمدني بتكريم المنظمات الداعمة للعملية التعليمية وتوفير احتياجات طباعة امتحان الشهادة الإبتدائية للعام 2026.

حيث أكد الدكتور كمال الدين عوض عبد الله مدير عام شركة الجزيرة للطباعة والنشر خلال مخاطبته الإحتفال أن دعم المنظمات جسد عمق التعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة لدعم الطلاب وتسهيل جلوسهم للإمتحانات دون أعباء إضافية.

فيما عبّرت الأستاذة إبتسام محمد أحمد مدير مكتب منظمة رعاية الطفولة بالولاية ممثل المنظمات المُكرَّمة عن تقديرها لهذا الإحتفال مؤكدة استمرار المنظمات في دعم المبادرات التي تخدم التعليم والمجتمع وتعزز من فرص الوصول العادل إلى المعرفة.

وأكد الأستاذ علي خليفة مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة جاهزية وزارته لدعم التعليم لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه عبر الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم عن إشادته بالتعاون القائم مع شركة الجزيرة للطباعة والنشر واعتبره أحد أسباب التعافي واستقرار العملية التعليمية بالولاية، مشيراً الى التدابير الجارية لطباعة الكتاب المدرسي وامتحانات الشهادة الثانوية، مؤكداً على دور المنظمات الشراكة مع المنظمات في خفض رسوم امتحانات الشهادة الإبتدائية ورضا وقبول وسط المواطنين.

هذا وقد تم في ختام الإحتفال تقديم الشهادات التقديرية للمنظمات الداعمة.

سونا