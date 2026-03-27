مدير المشروعات بهيومن أبيل : المنظمة ستركز على الانتقال من الاستجابة الطارئة للتعافي المبكر لتأهيل البنية التحتية

أوضحت الأستاذة إلهام المبارك مديرة المشروعات بمنظمة هيومن أبيل البريطانية – مكتب السودان أن المنظمة تعتزم في خططها المستقبلية توسيع نطاق توزيع الغذاء والمياه، ودعم النظام الصحي، وتعزيز المساعدات المقدمة للنازحين والعائدين إلى المناطق المتضررة وذلك من خلال توفير المأوى، وإعادة التأهيل المجتمعي وتنفيذ برامج سبل العيش والتمكين الاقتصادي بهدف تقوية صمود الأسر .

وأكدت في حوار أجرته سيتم نشره لاحقا أن المنظمة ستركز على الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر من خلال الاستثمار في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وخاصة شبكات المياه والصحة والمدارس.

وأضافت إن المنظمة ستعمل على توسيع برامج المياه والإصحاح البيئي لتلبية احتياجات الملايين من أجل الحصول على مياه آمنة، إلى جانب تحسين خدمات الصحة الأساسية التي يعتمد عليها أكثر من 21 مليون شخص، ودعم التعليم وحماية الأطفال كجزء من أولوياتها.

وأوضحت أن المنظمة تسعى لبناء شراكات أكثر فاعلية مع وكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمبادرات المجتمعية لتحسين التنسيق وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين بما يتماشى مع خطط الاستجابة مؤكدة أن جهود المنظمة ستتواصل لحشد التمويل الدولي بالتعاون مع الجهات المانحة الرئيسية لضمان استمرارية التدخلات.

وأبانت أن خطط المنظمة تشمل توسيع عملياتها في ولايات كردفان والنيل الأبيض والمناطق التي تشهد نزوحًا مكثفًا، بهدف تنفيذ تدخلات متكاملة ومستدامة تسهم في تعزيز صمود المجتمعات وذلك في إطار استجابتها لإحدى الأزمات الإنسانية الأكثر حدة التي يشهدها السودان.

